SERVIU entrega terrenos para ejecutar tres importantes proyectos urbanos en el Barrio Artificio de La Calera

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Con una inversión que supera los 368 millones de pesos, las obras impulsadas por el Programa Quiero Mi Barrio contemplan nuevas luminarias y el mejoramiento integral de plazas para el sector.

El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) entregó oficialmente los terrenos para iniciar la ejecución de tres proyectos del Programa Quiero Mi Barrio en el Barrio Artificio de La Calera. Estas iniciativas, que surgen tras un proceso de diagnósticos participativos junto a la comunidad, están orientadas a mejorar los espacios públicos, la seguridad y la calidad de vida de las familias del sector, con una inversión total de $368.710.418.

El primer proyecto corresponde al mejoramiento del alumbrado público en la calle Chañaral y la avenida Las Américas, desde calle Quito. Sobre esta iniciativa, el alcalde Jhonny Piraino señaló que los vecinos de Villa Las Américas I y II habían manifestado la necesidad de contar con mayor iluminación en un sector que presentaba deficiencias en su infraestructura de alumbrado público. “Estas 27 luminarias vienen a mejorar la seguridad de estas calles”, expresó la autoridad comunal.

Además, la planificación contempla obras de mejoramiento integral de la Plaza El Encuentro de Villa Los Lagos. Este espacio incorporará pavimentación, ruta accesible, paisajismo, zonas de descanso equipadas con sombreaderos, mobiliario urbano, juegos infantiles y un área especialmente acondicionada para la práctica de calistenia.

Finalmente, el tercer proyecto corresponde a la futura Plaza del Deporte, iniciativa que actualmente se encuentra en proceso de licitación. Al respecto, el alcalde destacó que este nuevo espacio permitirá fomentar la actividad física, la vida saludable y la recreación familiar, fortaleciendo los espacios públicos disponibles para toda la comunidad de Artificio.

Los proyectos correspondientes a la instalación de luminarias en Villa Las Américas y el mejoramiento de la Plaza El Encuentro, en Villa Los Lagos, tienen como fecha estimada de término el mes de enero de 2027.

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