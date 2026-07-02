Inversión en salud para la Región de Valparaíso supera los $8 mil millones con aprobación de 13 proyectos de infraestructura

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La Seremía de Desarrollo Social y Familia otorgó Recomendaciones Satisfactorias (RS) a iniciativas distribuidas en seis provincias, priorizando la atención primaria y rural ante el envejecimiento de la población.

Durante el transcurso de este 2026, la Seremía de Desarrollo Social y Familia de la Región de Valparaíso entregó un total de 13 Recomendaciones Satisfactorias (RS) a diversos proyectos de inversión en el área de la salud. Las iniciativas, que en su conjunto superan un monto de 8 mil millones de pesos, obtuvieron este paso clave que les permite optar a financiamiento para iniciar o continuar con sus procesos de diseño y ejecución en seis provincias de la zona.

El Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones Chirino, destacó la relevancia de avanzar en la concreción de estas obras para el beneficio directo de la comunidad. “Quiero destacar el trabajo profesional del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO) con todos sus analistas, que nos ha permitido evaluar satisfactoriamente proyectos que están postulando a fondos regionales y nacionales para inversión pública en salud. Esos proyectos, cuando se concreten, van a significar una inversión de más de ocho mil millones de pesos. Por eso es súper significativo para nosotros como Gobierno destacar este tipo de trabajo colaborativo entre las municipalidades, los servicios públicos y MIDESO, que es el organismo que tiene la competencia por ley de evaluar cada proyecto. Es una buena noticia que tengamos una cartera de inversión en salud por más de ocho mil millones de pesos, especialmente en lo que se refiere a la atención primaria de salud”, señaló la autoridad regional.

Por su parte, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda Díez, enfatizó en la necesidad de adaptar la red asistencial a la realidad demográfica del territorio. “La realidad de la región es clara y debemos tomar acciones al respecto: somos la región con mayor índice de envejecimiento del país. Invertir en salud es clave para prepararnos ante las necesidades de una sociedad que requiere más cuidados e infraestructura que dé soporte a esta situación. Actualmente, existen proyectos de inversión en toda la región que buscan mejorar las condiciones de centros de atención primaria de salud, centros de salud familiar y también postas rurales. Seguiremos trabajando en conjunto a diferentes organismos del Estado para aumentar, tanto la capacidad como los estándares de la infraestructura de salud en nuestra región”, explicó.

Entre las iniciativas que destacan en la cartera de proyectos aprobados se encuentra la construcción de la Posta de Salud Rural en Lliu Lliu, en la comuna de Limache, con un costo total estimado de $1.813 millones. Asimismo, en la Provincia de Valparaíso figura el Proyecto de Conservación de la infraestructura del Cesfam Jorge Kaplan de Viña del Mar, con una inversión que supera los $1.000 millones. En la Provincia de Petorca, se aprobó la reposición del Cesfam Chincolco por un monto superior a los $123 millones.

En tanto, en la Provincia de San Felipe se proyecta la construcción de la Posta de Salud Rural La Colonia, en Catemu, con una inversión esperada de más de $49 millones; mientras que en la Provincia de Los Andes se contempla la edificación del Cesfam en el sector La Gloria por un total de $151 millones. Finalmente, en la Provincia de San Antonio se visa la reposición del Centro de Salud Familiar “30 de Marzo”, con un monto estimado de $61 millones.

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