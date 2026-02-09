Teatro Municipal de Viña del Mar realizará su primera producción original con Jesucristo Superestrella

Cargando... Cargando...

El recinto cultural de la Ciudad Jardín marca un hito en su gestión al crear un montaje propio de gran escala. Las audiciones para integrar el elenco ciudadano estarán abiertas hasta el jueves 19 de febrero para personas mayores de 18 años.

Por primera vez en su historia, el Teatro Municipal de Viña del Mar da un paso hacia la creación artística propia con el estreno de su primera producción original: una versión contemporánea del clásico musical Jesucristo Superestrella. Este montaje, que se realizará en abril de 2026, se plantea como una obra ciudadana de gran escala bajo la dirección de Christian Ortega en la Región de Valparaíso.

Esta versión revisita la Pasión de Cristo como un relato universal sobre el poder, la violencia y la fe. La música, que será interpretada en vivo por una banda, está a cargo de Nicolás Oyola, quien ha adaptado la obra para ofrecer una experiencia intensa y continua.

Un hito para el recinto viñamarino

La directora del Teatro Municipal, Vanessa Grondona, señaló que: “A dos años de nuestra reapertura, presentar nuestra primera producción original es un hito que marca una nueva etapa. Jesucristo Superestrella refleja el crecimiento y la consolidación de un espacio cultural potente que hoy se proyecta con fuerza en el ámbito nacional e internacional”.

El proyecto tiene un carácter inclusivo y colectivo, ya que contará con un elenco masivo compuesto por coro, comparsas y bailarines seleccionados a través de audiciones abiertas a la comunidad de la Comuna de Viña del Mar y sus alrededores.

Sobre este enfoque, la directora del Teatro Municipal acotó que: “Esta es una apuesta artística ambiciosa y ciudadana, con audiciones abiertas y un elenco masivo que integra a la comunidad. Con ello, no sólo recibimos grandes espectáculos, sino que también comenzamos a crearlos desde Viña del Mar para el país y el mundo”.

Proceso de audiciones y elenco

Los roles protagónicos serán interpretados por actores y cantantes de trayectoria nacional, integrantes de la compañía de Teatro Hypókritas y actores regionales. Mientras algunos nombres ya están confirmados, personajes clave como María Magdalena, Pilato, Herodes y Caifás serán parte de un proceso de audición profesional.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años con interés en el canto, el baile o la actuación. La postulación se realiza mediante un formulario de inscripción disponible hasta el 19 de febrero en la cuenta oficial de Instagram @teatro.munivina y en la página web del Teatro Municipal de Viña del Mar, donde también se encuentran publicadas las bases.

