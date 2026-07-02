Taller “Mujer: Emprende y Crece” entregó herramientas para fortalecer agronegocios liderados por mujeres

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La actividad, organizada por PerfrutS, la Seremi de Agricultura, INDAP, Sercotec y CONAF, reunió a cerca de 50 mujeres en una jornada de inspiración, aprendizaje y articulación para impulsar sus emprendimientos agroproductivos.

Con el objetivo de entregar herramientas concretas para que mujeres vinculadas al agro puedan potenciar sus negocios, mejorar su planificación y avanzar hacia nuevas oportunidades de crecimiento, se realizó el taller “Mujer: Emprende y Crece”, una instancia que reunió a cerca de 50 participantes en torno a la construcción de redes, la creatividad y el fortalecimiento de sus emprendimientos.

La actividad, organizada por el Programa Transforma Fruticultura Sustentable de Valparaíso (PerfrutS), la Seremi de Agricultura, INDAP, Sercotec y CONAF, con el apoyo de Corfo y Codesser, fue concebida como en un espacio de inspiración y aprendizaje, pero sobre todo como una oportunidad para que las mujeres pudieran fortalecer vínculos de colaboración y dar el siguiente paso en sus negocios asociados al agro.

Durante la jornada, las participantes accedieron a contenidos orientados a despertar la creatividad, organizar y planificar mejor sus emprendimientos, fortalecer sus conocimientos financieros y abordar materias clave para crecer con mayor seguridad. Así lo indicó el Seremi de Agricultura, Nicolás Prado, quien sostuvo que este tipo de instancias cumplen un doble propósito: reconocer el rol de las mujeres en la producción agrícola y entregar herramientas para fortalecer sus iniciativas productivas.

“Buscamos, en primer lugar, reconocer el valor de la producción agrícola y, segundo, apoyar a las mujeres. Sabemos que las mujeres son, en general, más ordenadas y aprovechan mejor estas instancias formativas para sacar adelante sus negocios agroproductivos, poder reinventarse en la cadena productiva y que puedan avanzar al siguiente nivel”, señaló Prado.

Uno de los principales objetivos del encuentro fue aportar a la construcción de una red de mujeres del agro, promoviendo la colaboración, el intercambio de experiencias y el acompañamiento entre emprendedoras. En ese sentido, Pierina Eltit, coordinadora de PerfrutS, explicó que “este taller Mujer: Emprende y Crece surge de la Mesa de la Mujer Rural. Las mujeres tenían ciertas necesidades, ciertos desafíos, y nos plantearon esta iniciativa. Empezamos a articular a diferentes actores para dar respuesta a sus dudas y problemáticas, logrando reunir a personas del mundo privado y también de servicios públicos para abordar temas relacionados con las nuevas exigencias tributarias, la formalización y, sobre todo, para que pierdan un poco el miedo a subirse arriba del carro del emprendimiento, de manera que tengan muchas más oportunidades de crecer en sus negocios”.

Por su parte, el director regional de INDAP, Christopher Newcomb, enfatizó la importancia de apoyar a las mujeres rurales como protagonistas del desarrollo agrícola: “Esta actividad busca que las mujeres usuarias de INDAP mejoren sus agronegocios, logren crecer o bien generen nuevos emprendimientos. Este taller les entrega las herramientas necesarias para que ellas puedan desarrollar su negocio”.

“Esta articulación es ideal para poder apoyar a las mujeres rurales del campo chileno, quienes son uno de los motores más importantes del agro y de la innovación en el campo, porque son precisamente las mujeres las que están abiertas a adoptar nuevas tecnologías y nuevas formas de producir”, agregó Newcomb.

La jornada permitió además reforzar el compromiso de las instituciones organizadoras con el desarrollo de capacidades, la asociatividad y el acompañamiento a mujeres que cumplen un rol fundamental en la agricultura regional, impulsando emprendimientos con identidad territorial, visión de futuro y potencial de crecimiento.

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