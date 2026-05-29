Villa Alemana Básquet buscará el segundo lugar en su último partido de fase regular

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El equipo de Marga Marga ya clasificó a playoffs, pero un triunfo ante Constitución le aseguraría la ventaja de localía en la siguiente fase de la LNB2.

Este sábado, Villa Alemana Básquet (VAB) disputará su último partido de la fase de grupos de la zona C de la Liga Nacional de Básquetbol 2 (LNB2). El enfrentamiento será contra Constitución en la costa maulina, en un duelo clave para la definición de posiciones de cara a los playoffs.

El conjunto de Marga Marga ya aseguró su clasificación a la postemporada, pero un triunfo en calidad de visitante podría ser determinante. Este resultado le permitiría alcanzar el segundo lugar del grupo y, con ello, asegurar la ventaja de localía en la siguiente fase del campeonato.

Actualmente, Villa Alemana registra una sólida campaña con 6 partidos ganados y 3 perdidos, lo que lo posiciona entre los equipos más competitivos de la zona. Por su parte, Constitución presenta un balance de 4 victorias y 5 derrotas, situación que lo obliga a conseguir un triunfo si quiere mantener opciones de clasificar a los playoffs.

Benjamin Ramirez, DT de Villa Alemana Básquet, comentó que este partido será un gran desafío y sin duda un buen apronte para la postemporada: “Viajamos mañana temprano con la ilusión y con las ganas de asegurar nuestro segundo lugar. De todas formas, sabemos que dependemos de nosotros. Los chicos van con la misma responsabilidad que han afrontado la mayoría de sus partidos. Si bien es cierto, de todos los partidos de visita tenido, que han sido cuatro, vamos 2-2, dos ganados dos perdidos, salir de casa siempre es un poquito más difícil, pero tenemos un grupo con mucho carácter, con muchas ganas, con mucho ímpetu de querer ganar, de querer llevarse los partidos, entonces creo que podemos lograr el objetivo”

En el antecedente más reciente entre ambos equipos, disputado en el Fortín Prat, VAB se impuso con claridad por 87 a 64, mostrando un dominio tanto en ofensiva como en defensa. Sin embargo, el escenario en la costa maulina anticipa un partido más exigente, considerando la necesidad del cuadro local.

El compromiso se proyecta como uno de los encuentros más atractivos de la jornada, con ambos equipos jugando objetivos importantes: Villa Alemana buscando consolidar su posición y Constitución luchando por mantenerse con vida en el torneo.

De esta manera, VAB cerrará su participación en la fase regular con la mirada puesta en llegar de la mejor forma a los playoffs, donde espera ser protagonista en la lucha por el ascenso.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.