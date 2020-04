Viña del Mar: Alcaldesa oficia a Jefe de Defensa Nacional para el cierre de playas de la comuna en semana santa

Un enérgico llamado a las autoridades para ampliar el cordón sanitario en la región y cerrar las playas de Viña del Mar, hizo la alcaldesa Virginia Reginato, para prevenir un aumento de visitantes durante los próximos días ante el fin de semana largo.

Es así que la jefa comunal ofició al Jefe de Defensa Nacional Región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic, recordando el ordinario Nº 346 que le envió el 2 de abril pasado, a través del cual le solicitó reforzar las medidas sanitarias y preventivas en Viña del Mar, considerando la proximidad de Semana Santa, tales como: efectivos controles sanitarios en todos los accesos de la comuna, para evitar el ingreso de visitantes y demás personas cuyo traslado no se justifique.

Sin embargo, la alcaldesa, mediante un nuevo oficio, le hizo presente al Jefe de Zona, que “he podido advertir que personas imprudentes están asistiendo a las playas y realizando diversas actividades en ellas, con el riesgo que esa concurrencia aumente considerablemente durante los días de feriado”.

La jefa comunal insistió en que “no estamos de vacaciones y el buen clima no quiere decir que tenemos que salir a pasear, no quiere decir que tenemos que ir al borde costero, ni mucho menos a las playas, pero hay tanto irresponsable hoy día que no entienden la crisis que estamos viviendo en el país”.



Cerrar las playas

Por ello ofició nuevamente al Jefe de Defensa Nacional en la región, para solicitar medidas adicionales a las ya referidas y que la Gobernación Marítima “cierre las playas de la comuna y que su personal controle efectivamente el debido cumplimiento de esta medida”.

Asimismo, Reginato reiteró su convicción “que el aislamiento social y el mantenerse en los hogares, es la mejor forma de proteger a la comunidad de esta pandemia”.



Finalmente subrayó de manera tajante que “es hora que tomemos conciencia de lo que estamos viviendo y que tenemos que quedarnos en las casas, nos cueste lo que nos cueste, pero entendamos de una vez”.