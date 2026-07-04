Buque Escuela Esmeralda llega a Nueva York para conmemorar los 250 años de independencia de Estados Unidos

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La “Dama Blanca” recaló en Nueva York tras 26 años, participando en el encuentro marítimo internacional “Sail 250” junto a veleros de más de 20 países.

El Buque Escuela “Esmeralda” recaló este sábado 4 de julio en Nueva York, marcando un hito en su 70° Crucero de Instrucción. La unidad, que zarpó desde Norfolk el pasado 24 de junio, se encuentra participando en “Sail 250”, un encuentro marítimo internacional que reúne a decenas de grandes veleros y buques de guerra para celebrar el 250° aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos.

El ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, destacó el valor de esta presencia: “Para Chile es un honor formar parte de esta conmemoración a través de uno de sus más reconocidos embajadores: nuestra querida Dama Blanca. La presencia de la Esmeralda en estas aguas tiene un valor especial: Chile y Estados Unidos comparten una relación bilateral sólida, construida durante más de dos siglos de amistad, cooperación y respeto mutuo”.

Por su parte, el canciller Francisco Pérez señaló que “estar en el Buque Escuela Esmeralda en Nueva York junto a más de 50 veleros de todo el mundo participando en esta conmemoración es realmente emocionante y muy significativo. La Esmeralda es un símbolo de Chile que recorre el mundo, contribuyendo a posicionar la imagen de nuestro país a nivel global”. El Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera, añadió que la visita refuerza la formación de los Guardiamarinas y Marineros a bordo, además de fortalecer los vínculos con la Marina estadounidense.

Finalmente, el Capitán de Navío Edward Gibbons, comandante de la “Dama Blanca”, expresó el orgullo de la dotación al representar a Chile en esta sexta recalada histórica en el puerto neoyorquino. Tras finalizar las actividades en Nueva York, el buque continuará su itinerario hacia Boston, Quebec y Panamá, para concluir su viaje en los puertos chilenos de Iquique y Valparaíso.

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