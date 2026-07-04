Buque Escuela Esmeralda llega a Nueva York para conmemorar los 250 años de independencia de Estados Unidos
La “Dama Blanca” recaló en Nueva York tras 26 años, participando en el encuentro marítimo internacional “Sail 250” junto a veleros de más de 20 países.
El Buque Escuela “Esmeralda” recaló este sábado 4 de julio en Nueva York, marcando un hito en su 70° Crucero de Instrucción. La unidad, que zarpó desde Norfolk el pasado 24 de junio, se encuentra participando en “Sail 250”, un encuentro marítimo internacional que reúne a decenas de grandes veleros y buques de guerra para celebrar el 250° aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos.
El ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, destacó el valor de esta presencia: “Para Chile es un honor formar parte de esta conmemoración a través de uno de sus más reconocidos embajadores: nuestra querida Dama Blanca. La presencia de la Esmeralda en estas aguas tiene un valor especial: Chile y Estados Unidos comparten una relación bilateral sólida, construida durante más de dos siglos de amistad, cooperación y respeto mutuo”.
Por su parte, el canciller Francisco Pérez señaló que “estar en el Buque Escuela Esmeralda en Nueva York junto a más de 50 veleros de todo el mundo participando en esta conmemoración es realmente emocionante y muy significativo. La Esmeralda es un símbolo de Chile que recorre el mundo, contribuyendo a posicionar la imagen de nuestro país a nivel global”. El Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera, añadió que la visita refuerza la formación de los Guardiamarinas y Marineros a bordo, además de fortalecer los vínculos con la Marina estadounidense.
Finalmente, el Capitán de Navío Edward Gibbons, comandante de la “Dama Blanca”, expresó el orgullo de la dotación al representar a Chile en esta sexta recalada histórica en el puerto neoyorquino. Tras finalizar las actividades en Nueva York, el buque continuará su itinerario hacia Boston, Quebec y Panamá, para concluir su viaje en los puertos chilenos de Iquique y Valparaíso.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.