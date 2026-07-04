Seguridad energética: SEREMI de Energía conoce en terreno la operación de Enap

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El Seremi de Energía de la Región de Valparaíso, Celso Quezada, realizó una visita técnica a la Refinería Aconcagua y al Terminal Marítimo de Quintero para supervisar los procesos de abastecimiento de combustibles.

Con el objetivo de conocer en terreno los procesos que permiten asegurar el abastecimiento de combustibles para gran parte del país, el Seremi de Energía de la Región de Valparaíso, Celso Quezada Rioseco, realizó una visita técnica a la Refinería Aconcagua de Enap en Concón y al Terminal Marítimo de Quintero, acompañado por parte de su equipo regional.

Durante la jornada, el Seremi recorrió la sala de control de la refinería y la planta Coker, para luego trasladarse al Muelle Asimar en Quintero, donde observó las operaciones de la monoboya y la descarga de crudo desde el buque tanque Cabo Victoria. La visita fue encabezada por el gerente de Refinería Aconcagua, Jorge Alméstar; el director del Terminal Marítimo Quintero, Mario Ríos; y la directora de Asuntos Públicos de Enap, Carolina Villar.

Sobre la experiencia, el Seremi de Energía, Celso Quezada, señaló: “Tuvimos la oportunidad de recorrer tanto la Refinería Aconcagua como el Terminal Marítimo de Quintero y conocer en detalle el proceso que permite disponer de combustibles de manera segura y continua para el país. Es una cadena operacional compleja, con altos estándares de seguridad y de una enorme responsabilidad, considerando la relevancia que tiene para la economía nacional y para el funcionamiento de distintos sectores productivos”.

Por su parte, el gerente de Refinería Aconcagua, Jorge Alméstar, valoró la instancia: “Fue muy valioso recibir al SEREMI de Energía y presentar en detalle nuestras operaciones, los proyectos que estamos desarrollando y las iniciativas que forman parte de nuestra estrategia de excelencia operacional”. Finalmente, el director del Terminal Marítimo Quintero, Mario Ríos, destacó: “Esta visita permitió mostrar la importancia del terminal para el suministro de combustibles en la zona centro-sur del país y para la operación de Refinería Aconcagua”.

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