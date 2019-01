Carolina Arregui por su hija en “No culpes a la Noche”: “La Mayte no ha pasado por momentos fáciles”

La reconocida y exitosa actriz nacional Carolina Arregui visitó el programa “No culpes a la Noche” de TVN junto a su marido Roy Sothers y su hija María Jesús Sothers, donde repasaron los inicios de la larga carrera que ha tenido en televisión y la relación con sus hijos.

Su otra hija, Mayte Rodríguez, no quiso estar ausente en el programa y decidió enviarle un mensaje a su madre, agradeciéndole todo lo que le ha entregado durante tantos años. Carolina entre lágrimas explicó que el año que recién pasó no fue fácil para Mayte y que siempre está y estará ahí para apoyarla a ella y a sus otros 3 hijos.

“La Mayte no ha pasado por momentos fáciles. Ha sido un año complejo (2018). He estado con ella en todo momento y la he cuidado mucho”, afirmó Arregui.

Además, la actriz y su esposo, el cirujano plástico Roy Sothers, contaron algunas historias sobre las ocasiones en las que el médico le salvó la vida a su esposa, llevándola incluso él mismo al quirófano por la gravedad de la situación.