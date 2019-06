Dentista quilpueíno fue primer lugar en su categoría en Triatlón IronMan Brasil 2019

Gobernadora de Marga Marga visitó al deportista para saludarlo y entregarle su apoyo.

Si bien, Héctor es un dentista, también es un apasionado deportista que ha logrado nada más, ni nada menos que ganar en su categoría la triatlón IronMan de Florianápolis, en Brasil.

Héctor Teichelmann, quien a sus 69 años en lo último que piensa es en jubilarse de su profesión y menos del deporte. Más activo que nunca, ahora se prepara para su mayor desafío como triatleta, competir en el IronMan de Hawaii, algo así como el mundial de fútbol pero para triatletas y al que clasificó gracias a su logro en Brasil.

Héctor cuenta que siempre ha sido deportista, pero que no fue hasta los 58 años que se atrevió a probar con este deporte, siempre hizo montañismo, pero el triatlón lo veía lejano porque, aunque parezca extraño, se considera un pésimo nadador.

“Porque siempre me encantó la triatlón, pero yo soy pésimo nadador entonces de solo pensar en que tenía que nadar… yo creo que esta vez fue la primera que me metí sin miedo al mar, siempre se me aprieta la guata antes de meterme y son 3 mil 800 metros y hay que nadar 960 metros y después devolverse, hacer dos vueltas. Pero cuando me meto en el agua y empiezo a nadar se me olvidan los miedos, empiezo a ver el objetivo nomás y saliendo del agua me digo: “ya, terminé la carrera”, porque esa es la parte más difícil. Yo siempre iba de vacaciones a Pucón y cada vez que había triatlón veía a los triatletas pensaba que yo nunca lo haría y ahora esos mismos a los que veía correr son mis compañeros, mis guías, los que me enseñaron.”

La gobernadora provincial, Carolina Corti, decidió reconocer el logro del quilpueíno y celebrar junto a él.

“Queremos felicitar, como gobernación de Marga Marga, a este gran ejemplo, Héctor Teichelmann, quien fue participante de esta triatlón en Brasil y que obtuvo el primer lugar en su categoría, con una experiencia de vida maravillosa, odontólogo además. Hoy quisimos hacer un gesto sencillo pero muy significativo entregándole un galvano donde reconocemos un ejemplo en su fuerza, su energía, su rigor, su disciplina para sacar adelante este tipo de desafío y más encima hoy día clasificado para el IronMan 2019 en Hawaii. Esto debe ser un referente para todos los competidores de la provincia y los jóvenes que quisieran encantarse con este mundo del deporte. Un honor conocer a Héctor, desearle toda la suerte en sus nuevos desafíos y por supuesto en lo que podamos apoyarlo ahí estaremos.”

Fueron 14 horas con 34 minutos los que Héctor demoró en concluir el circuito que incluyó 3 mil 800 metros de nado, 180 kilómetros de bicicleta y 42 kilómetros de trote.

Lo más increíble es que hace unos años incluso le diagnosticaron artrosis, le recomendaron operarse pero no quiso, sabía que eso lo limitaría en muchos de sus proyectos.

“Claro que se puede, si las limitantes se las plantea uno. Yo el 2012 empecé con unas molestias de rodilla, hacía montañismo en África e iba a subir el Kilimanjaro. Fui al médico y me dijeron que tenía que operarme porque tenía artrosis. Pregunté y me dijeron que si me operaba no podría ir al Kilimanjaro porque iba a estar en recuperación así es que no me operé. Esto fue el 2012, estamos a 2019 y no me he operado, por eso dejé un tiempo de hacer triatlones, preferí guardarme para la montaña y hago montaña hasta el día de hoy sin problemas. O sea no hay limitantes, si las limitantes son mentales no físicas. Uno tiene que obviar esos problemas. Si yo pongo que tengo artrosis, voy a grabar mi artrosis, entonces el deporte te sana mentalmente y físicamente.”