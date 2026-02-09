Desde el Caso Varginha hasta OVNIs en la Patagonia: Valparaíso será sede de cumbre mundial de ufología

Cargando... Cargando...

Expertos de cinco países presentarán imágenes inéditas y evidencias de inteligencia no humana en el Teatro Municipal de la ciudad puerto. El evento contará con la presencia del coronel (R) John B. Alexander y destacados investigadores internacionales.

Diversos expertos en el fenómeno OVNI protagonizarán un ciclo de conferencias inéditas, multimediales e interactivas en la Región de Valparaíso. La ciudad puerto será la sede de la Décimo Cuarta Jornada Internacional de Ufología, encuentro que se realizará en el Teatro Municipal de Valparaíso y que abordará las distintas aristas de los Fenómenos Aeroespaciales No Identificados (FANI).

El evento, organizado por la Agrupación de Investigaciones Ovniológicas de Chile (AION), contará con la participación de investigadores de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Durante las dos jornadas, se expondrán de forma pública nuevos casos y evidencias que incluyen análisis de imágenes de avistamientos, entrevistas a testigos y relatos de abducciones.

Al respecto, René Weber, parte del equipo organizador, señala: “Les queremos comentar que estamos muy felices de volver nuevamente a la quinta región, esta vez con la décima cuarta jornada internacional de ufología, en la cual, como es característico de las jornadas anteriores, tendremos nuevos casos, nuevas evidencias, las mejores filmaciones, todo en material inédito que se va a hacer público por primera vez durante estas jornadas”.

Programación y expositores

El ciclo de conferencias se realizará entre las 17:00 y las 20:30 horas y contará con traducción en vivo para las ponencias en inglés.

Viernes 20 de febrero: Las actividades iniciarán con Marcelo Moya (Chile) y su conferencia “Ufología Actual, Desafíos Para el Nuevo Milenio”. Posteriormente, Fernando Silva Hildebrand (Argentina) presentará “Metarealidad: Evidencias de Inteligencias No Humanas”. El cierre de la jornada estará a cargo del investigador Marco Antonio Petit (Brasil), con la ponencia “Caso Varginha: 30 años de evidencias”.

Sábado 21 de febrero: La jornada comenzará con la intervención del coronel en retiro de Estados Unidos, John B. Alexander, quien expondrá sobre “Los Fani: un Fenómeno Global. Pasado, Presente y Futuro”. Le seguirá Rodrigo Fuenzalida (Chile) con “Ovnis en la Patagonia, Evidencia Inédita” y Diego Escolar (Argentina) con “La luz mala: Experiencias Antropológicas con un OVNI argentino”.

Diálogo y acceso

El encuentro concluirá con una mesa redonda que permitirá una conversación abierta entre los panelistas y el público asistente. Las entradas se encuentran disponibles en modalidad de preventa a través del sistema PortalDisc, con valores que oscilan entre los $8.000 y $12.000.

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.