Petorca ya tiene su fiesta: Bombo Fica y Amerikan Sound lideran la versión 44 de su tradicional festival

El certamen, que se realizará en el Estadio Enrique Palma, apuesta por una mezcla de humor consagrado, cumbia y una vitrina fundamental para el talento local con entrada liberada.

La Municipalidad de Petorca realizó este sábado el lanzamiento oficial de la parrilla artística de la XLIV versión del Festival de Petorca. Este certamen, que se ha consolidado como uno de los eventos culturales más tradicionales de la comuna, se realizará durante el mes de febrero en el Estadio Municipal Enrique Palma, manteniendo su carácter de entrada completamente gratuita para toda la comunidad.

La conducción del festival estará a cargo de Marcos Yovanovich, quien liderará las dos jornadas en las que se integrará la música, el humor y la competencia de voces.

Programación por jornada

El festival se dividirá en dos noches de espectáculos:

Jueves 19 de febrero: La apertura estará a cargo del sexteto de cuerdas 32 Tonos. Posteriormente, subirán al escenario los artistas locales Melitón Ranchero Rebelde, Cecilia Gallardo y Cristoffer González, quienes compartirán escenario junto a la Orquesta Festival. Asimismo, se desarrollará la semifinal de la competencia. En el humor se presentará el destacado humorista Bombo Fica y la noche cierra con el gran Rodrigo Tapari.

Viernes 20 de febrero: La segunda jornada contará con la presentación de la Agrupación Happy Young, además de los artistas locales No Social, Don Juan, José Tapia y Terrandina, acompañados por la Orquesta Festival. La noche continúa con la presentación de los 4 finalistas de la competencia, seguido de un artista urbano incógnito que será dado a conocer en los próximos días y el cierre estará a cargo de la gran banda Amerikan Sound.

Competencia y valor local

Uno de los sellos históricos del Festival de Petorca es su competencia de voces, que entrega una importante vitrina para el talento emergente. En esta versión, el certamen contempla premios de un millón de pesos para el primer lugar, 700 mil pesos para el segundo lugar y 300 mil pesos para el artista más popular, elegido por el público.

La Orquesta Festival, encargada de acompañar a los competidores durante ambas jornadas, estará dirigida por el maestro Diego Zamora, garantizando una puesta en escena de alto nivel musical.

En el lanzamiento, el alcalde de la Comuna de Petorca destacó el valor del evento para la zona, señalando que: “El Festival de Petorca es parte de nuestra identidad y de la historia cultural de la comuna. Esta versión número 44 refleja el trabajo sostenido por fortalecer la cultura, apoyar el talento local y entregar espectáculos de calidad a nuestras vecinas, vecinos y a quienes nos visitan cada verano”.

Con esta XLIV versión, el Festival de Petorca continúa consolidándose como una de las principales actividades culturales de la región, integrando espectáculos musicales, competencia artística y una amplia participación de vecinos y visitantes.

