10/02/2026
Lo último:
La Calera13CMúsicaTV y Espectáculos

Escuela de Música Cemento Melón protagoniza nuevo capítulo de serie documental en 13C

Marcelo Andrade Saez

El episodio de “Impacto Local” se estrenará este miércoles 11 de febrero a las 22:00 horas, destacando el modelo de becas gratuitas que beneficia a niños y niñas de la zona.

Orquesta juvenil de La Calera en concierto, con violines y otros instrumentos. Beneficiarios de becas gratuitas.

La serie documental Impacto Local continúa su recorrido por las historias que transforman comunidades, y este miércoles el foco se traslada a la Comuna de La Calera. En su segundo episodio, que se emitirá por las pantallas de 13C, la producción de la productora Punta a Cabo explora la labor de la Escuela de Música Cemento Melón.

Este espacio, financiado por la empresa privada y administrado por la Corporación Cultural La Calera, se ha convertido en un semillero de talento en la Provincia de Quillota. El programa destaca por brindar acceso a formación artística para niñas y niños a través de un sistema de becas totalmente gratuitas.

Casa 34 Melón, edificio blanco con arcos y techo azul. Rampa de acceso. Sede de becas en La Calera.

El arte como motor social

El capítulo mostrará cómo esta alianza estratégica ha logrado crear un espacio de esparcimiento y desarrollo de habilidades donde la música es el hilo conductor. En una comuna con un desarrollo artístico relevante para la Región de Valparaíso, el programa busca visibilizar las oportunidades que nacen cuando la cultura y la gestión se unen en beneficio de los jóvenes.

Con una narrativa visual de alta calidad, el estreno promete conectar a la audiencia con el talento local y el impacto positivo que estas iniciativas generan en el territorio. La serie busca plasmar el poder de la música como una herramienta de transformación social y formación para la juventud calerana.

Cuando verlo en TV

El estreno de este segundo capítulo de la serie documental “Impacto Local” se realizará el miércoles 11 de febrero, a partir de las 22:00 horas, a través de la señal de 13C.

¿Te sirvió esta información?
Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.

Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

Compartir:

Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

También te puede gustar

Municipio Viñamarino adjudica producción y transmisión del Festival Internacional de la Canción a alianza de Canal 13, TVN y Fox

Municipio Viñamarino adjudica producción y transmisión del Festival Internacional de la Canción a alianza de Canal 13, TVN y Fox

Marcelo Andrade Saez
Sistemas de Agua Potable Rural de la Región de Valparaíso participan en programa de Gestión Energética

Sistemas de Agua Potable Rural de la Región de Valparaíso participan en programa de Gestión Energética

Marcelo Andrade Saez
Viña2023 no tendrá Reina, pero tendrá nuevos Embajadores

Viña2023 no tendrá Reina, pero tendrá nuevos Embajadores

Marcelo Andrade Saez

Deja un comentario

Política Editorial | Correcciones | Código de Ética

© 2013 - La Opinión Online. Todos los derechos reservados.
Una marca de SoloMultimedios SpA | Director General: Marcelo Rodrigo Andrade Saez.

La Opinión Online está en Mastodon