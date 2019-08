FOSIS inicia programa de fomento al emprendimiento en comunas de Concón y Viña del Mar

En total son 135 los vecinos de Viña del Mar y Concón que participan en el programa Yo Emprendo Semilla de FOSIS, para personas miembros del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La iniciativa busca entregar herramientas de emprendimiento a familias vulnerables, y de esta forma generar recursos a través de una actividad comercial proyectable en el tiempo.

“Nuestro Servicio tiene como propósito entregar oportunidades a personas que, en sus condiciones de riesgo y de vulnerabilidad, quieren salir adelante a través de un emprendimiento. Aquí encontramos grandes historias de vida de personas que han demostrado que tienen la constancia y fuerza para adquirir nuevos aprendizajes con las capacitaciones que se imparten, y realizar sus emprendimientos con el fin de mejorar su calidad de vida y la de sus familias”, destacó Luis Rivera Caneo, Director Regional de FOSIS Valparaíso.

Elizabeth Leal tiene 61 años, es participante del programa de emprendimiento, y vive en el sector de Reñaca Alto en Viña del Mar. Trabaja hace 2 años en el diseño y confección de ropa para niños y cuenta que con su inclusión en este programa busca las estrategias necesarias para poder insertarse en el mercado, “requiero herramientas digitales para manejar las redes tecnológicas que hay ahora, porque a la edad de uno ya está descontextualizada del tema, entonces quiero captar esos aprendizajes en los cursos que podré acceder. Así quiero mejorar mi emprendimiento, el que siempre lo he visto más como un hobby, pero ahora debo buscar las opciones para ser un sustento activo económicamente de mi hogar, ya que, por mi edad, el mercado no me ofrece mucho trabajo, pero ahora gracias al FOSIS podré hacerlo”.

Jessica Pardo del sector de Puente Colmo en Concón, cuenta con un título de peluquería, y ha trabajo en salones de belleza, y ahora busca construir uno en su propio domicilio. “Mi idea es arreglar el espacio que dispuse para mi salón de belleza. Tengo mis herramientas, las que conseguí con FOSIS hace 8 años, pero tengo que ir renovando”.

De esta manera, el programa Yo Emprendo Semilla Seguridades y Oportunidades de FOSIS, apoya las personas vulnerables a través de los aprendizajes y subsidio económico para que las puedan mejoren su bienestar y calidad de vida de ellos y de sus grupos familiares.