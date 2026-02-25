Jesse & Joy encienden la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026

Cargando... Cargando...

Duo mexicano ofreció una presentación que combinó emoción, nostalgia y un fuerte mensaje de inclusión ante miles de asistentes en la emblemática Quinta Vergara.

Una noche cargada de emociones, romanticismo y profunda conexión con el público fue la que protagonizó el dúo mexicano Jesse & Joy durante su esperada presentación en el escenario de la Quinta Vergara, en el marco de una nueva jornada del Festival de Viña del Mar 2026, el evento musical más importante de Latinoamérica.

Desde el primer instante, el público de la Quinta Vergara, conocido mundialmente como “El Monstruo”, demostró su cariño incondicional por los artistas.

La velada comenzó con un momento sorpresivo: Joy Huerta bajó desde la galería del anfiteatro cantando “Si Te Vas”, estableciendo una conexión inmediata con el público, generando un inmediato ambiente de complicidad con los miles de asistentes.

A los pocos segundos se sumó su hermano, Jesse Huerta, desatando la ovación generalizada del público. Ambos artistas se mostraron visiblemente emocionados, agradeciendo en reiteradas ocasiones el cariño del público chileno, país que, según señalaron, ha sido fundamental en su carrera musical.

El repertorio fue un recorrido por sus más grandes éxitos, incluyendo canciones que han marcado a toda una generación. Temas como Corre, Dueles, Espacio Sideral y La de la Mala Suerte fueron coreados con fuerza por el público, que acompañó cada palabra, convirtiendo el espectáculo en una experiencia colectiva inolvidable.

Uno de los momentos más significativos de la noche ocurrió cuando el dúo dedicó unas palabras de agradecimiento al público chileno, destacando el valor de la música como herramienta de unión, amor y respeto. La emoción fue evidente tanto en el escenario como en las graderías, donde miles de fanáticos encendieron las luces de sus teléfonos móviles, creando una postal mágica.

En lo musical, la banda que acompañó a Jesse & Joy aportó una sonoridad impecable, combinando elementos del pop, folk y balada romántica, sello característico del dúo mexicano. La calidad vocal, el profesionalismo escénico y la cercanía con el público reafirmaron por qué son considerados uno de los grupos más importantes del pop latino contemporáneo.

Tras más de una hora de presentación, el público comenzó a exigir el máximo reconocimiento del certamen. El clamor fue unánime. Entre aplausos, gritos y ovaciones, los animadores del Festival regresaron al escenario para entregar a Jesse & Joy la Gaviota de Plata, símbolo del cariño y la aprobación del público de la Quinta Vergara.

Visiblemente emocionados, los artistas agradecieron el galardón, señalando que recibir ese reconocimiento en Chile representa uno de los momentos más importantes de su carrera.

Lejos de terminar ahí, el público continuó manifestando su entusiasmo, obligando al dúo a regresar al escenario para interpretar nuevas canciones, prolongando una noche que quedará en la memoria de los asistentes.

La presentación de Jesse & Joy en el Festival de Viña del Mar 2026 no solo confirmó su vigencia artística, sino también su profunda conexión con el público latinoamericano. Su talento, sensibilidad y cercanía transformaron su show en uno de los momentos más destacados de esta edición del certamen.

Sin duda, fue una noche donde la música, la emoción y el amor fueron los verdaderos protagonistas, consolidando una vez más a Jesse & Joy como referentes indiscutidos de la música en español.

Asi quedó reflejado en el rating televisivo que marcó, entre las 21.51 y las 23.31 horas, un total de 1 millón, 968 mil, 970 personas por minuto, mientras que TVN sólo obtuvo 271. 573 espectadores, CHV en tanto registró 339.981 ppm y canal 13, 365 mil 913.

El peak de la actuación de Jesse y Joe se produjó a las 23.14 horas y alcanzó los 2 millones, 246 mil 941 personas por minuto. Sólo a 40 mil del peak online que registró Stefan Kramer.

