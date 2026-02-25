Esteban Düch: “Cuando quieres a Chile, Chile te quiere de vuelta”

Cargando... Cargando...

Brillante actuación de humorista venezolano le significó obtener Gaviotas de Oro y Plata.

Una noche inolvidable se vivió en la emblemática Quinta Vergara, cuando el comediante Esteban Düch subió por primera vez al escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, logrando no solo superar las expectativas, sino también consolidarse como una de las grandes revelaciones humorísticas de esta edición 2026.

Con un teatro completamente lleno y una audiencia expectante, Düch apareció en escena visiblemente emocionado, consciente del desafío que significa enfrentar al exigente público viñamarino, conocido popularmente como “El Monstruo”. Sin embargo, bastaron solo unos minutos para que el comediante lograra una conexión genuina con el público, gracias a una rutina inteligente, cercana y profundamente humana.

Su presentación se basó en vivencias personales, abordando con humor su experiencia como inmigrante en Chile, las diferencias culturales entre venezolanos y chilenos, la adaptación a las tradiciones locales y situaciones cotidianas que provocaron una inmediata identificación en la audiencia. Con un estilo ágil, natural y sin recurrir a excesos, el humorista logró equilibrar la ironía, la improvisación y la emoción.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando relató sus primeras experiencias enfrentándose a modismos chilenos y costumbres que, según contó entre risas, “solo se entienden después de sobrevivir a varios inviernos y a muchas marraquetas”. El público respondió con carcajadas constantes, aplausos espontáneos y una ovación creciente que confirmó el éxito de su rutina.

A medida que avanzaba el espectáculo, el ambiente se transformó en una verdadera celebración. El comediante demostró dominio escénico, seguridad y una capacidad notable para leer al público, adaptando su ritmo con precisión y manteniendo la atención de las más de 15 mil personas presentes en el recinto.

Tras más de 50 minutos de presentación, el público comenzó a exigir el máximo reconocimiento del certamen. Entre aplausos, vítores y el tradicional clamor popular, la organización del festival le otorgó la Gaviota de Plata, galardón que Düch recibió visiblemente emocionado. Pero el cariño del público no se detuvo ahí: minutos después, la Quinta Vergara volvió a rugir para exigir la Gaviota de Oro, consolidando así una jornada triunfal.

Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, el humorista agradeció al público chileno señalando:

“Chile es mi hogar, aquí crecí como artista y como persona. Este momento no lo voy a olvidar nunca”.

Su triunfo representa no solo un logro personal, sino también un símbolo del valor de la diversidad cultural en el escenario más importante de Latinoamérica.

La presentación de Esteban Düch fue ampliamente destacada en redes sociales, donde se convirtió en tendencia nacional, recibiendo elogios por su autenticidad, respeto y capacidad de unir al público a través del humor.

Críticos especializados coincidieron en señalar que su actuación fue una de las más sólidas del humor en los últimos años del certamen, destacando su manejo escénico, su guion bien estructurado y su carisma.

Este exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2026 marca un antes y un después en la carrera del comediante, proyectándolo hacia nuevos escenarios internacionales y posicionándolo como una de las figuras más relevantes del stand-up latinoamericano actual.

Sin duda, la noche en que Esteban Düch conquistó al “Monstruo” quedará grabada como uno de los grandes hitos de esta edición del festival, reafirmando que el humor, cuando nace desde la honestidad, tiene el poder de unir culturas, generaciones y corazones.

El rating on line, medido en personas por minuto frente al televisor arrojó las siguientes cifras:

RATING ONLINE |Entre las 0:16 a 1:30 horas

MEGA: 1.879.279

TVN: 146.844

CHV: 169.620

CANAL 13: 243.630

PEAK: 2.071.223 a las 0:25 horas

