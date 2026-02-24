PDI detiene a ladrón que robó Gaviota de Oro y de Plata sustraidas desde Viña del Mar

Cargando... Cargando...

Luego de haber sido robadas desde el Club Árabe de Viña del Mar, personal de la PDI detuvieron al autor de la sustracción de una Gaviota de Oro y una Antorcha de Plata.

La diligencia policial fue llevada a cabo por personal de la Brigada Investigadora de Robos Concón los que luego de un trabajo de trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, que incluyó la revisión de cámaras de seguridad levantadas desde el sitio del suceso, lograron establecer la identidad del autor y determinar que el imputado ingresó al lugar mediante el método de escalamiento.

De esta manera, tras obtener una orden de detención por parte del Ministerio Público, los efectivos de la PDI dieron con el paradero del autor del ilícito en las inmediaciones del estero Marga Marga, quien, además, confesó su participación en el hecho.

En el marco de las diligencias investigativas, los detectives se trasladaron hasta un domicilio ubicado en el pasaje San Luis de la comuna de Viña del Mar, donde incautaron munición de diversos calibres, un cargador de pistola, 1.115 gramos de cocaína base y dinero en efectivo.

Por instrucción del Ministerio Público, el sujeto fue puesto a disposición de la justicia, mientras que los detectives continúan las indagatorias para dar con los galardones sustraídos que otorga el Festival de la Canción de Viña del Mar.

Comunicador y fotoperiodista con una destacada trayectoria en la prensa regional de la zona interior de la Región de Valparaíso. Reconocido por su labor en la captura de la noticia a través del lente, José Molina Briones aporta a La Opinión Online una mirada sensible y analítica, fundamental en la lucha contra la desinformación en la era digital.

Con amplia experiencia en el sector de la publicidad y la comunicación visual en comunas como Limache y Quilpué, se ha especializado en el registro de hitos locales y eventos de alta relevancia. Su trabajo ha sido destacado por su perseverancia y compromiso con el periodismo de proximidad, integrando la técnica del fotoperiodismo con la narrativa periodística para ofrecer una cobertura veraz y de alto impacto visual. En La Opinión Online, lidera crónicas de actualidad y reportajes gráficos que rescatan la identidad de nuestra comunidad. Es director del “Diario Crónica” de Limache y ha sido locutor radial por décadas, destacando en su basta trayectoria el departamento de prensa de la desaparecida Radio “Minería”.