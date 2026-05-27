Liceo Comercial de Quillota celebrará el Día de los Patrimonios con diversas actividades culturales abiertas a la comunidad

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La iniciativa, organizada por la especialidad de Servicios de Turismo, incluirá recorridos guiados, música en vivo, danzas folclóricas, exposiciones y reconocimientos a destacados ciudadanos de la comuna.

Con una extensa programación artística, cultural y patrimonial, el Liceo Comercial de Quillota realizará este jueves 28 de mayo la 3° versión de la celebración del Día de los Patrimonios. Esta iniciativa, impulsada por la especialidad Técnico Profesional de Servicios de Turismo, se desarrollará de forma abierta a toda la comunidad en la Plaza de Armas y en el Cementerio Municipal de Quillota.

El evento busca fortalecer el vínculo entre patrimonio, identidad local y turismo, permitiendo que estudiantes de tercero y cuarto medio desarrollen experiencias prácticas de aprendizaje mientras promueven la valoración del patrimonio material e inmaterial de la comuna.

La jornada comenzará a las 09:00 horas con recorridos guiados en el Cementerio Municipal y continuará desde las 10:00 horas en la Plaza de Armas, espacio donde se desarrollarán presentaciones musicales, muestras folclóricas, exposiciones patrimoniales, visitas guiadas y stands de organizaciones e instituciones vinculadas al turismo, cultura y patrimonio local.

Joana Molina, docente y coordinadora de la especialidad de Servicios de Turismo del Liceo Comercial, destacó el arduo trabajo realizado durante los últimos meses para concretar esta nueva versión de la actividad. “Este año nuevamente vamos a realizar la tercera versión del Día del Patrimonio. En este caso es el Liceo Comercial con la especialidad de Servicios de Turismo quien convoca a toda la comunidad quillotana a vivir esta experiencia de tours guiados en el cementerio y Plaza de Armas, junto a expositores locales”, señaló.

Asimismo, la coordinadora explicó que la programación contará con diversas expresiones artísticas y culturales preparadas especialmente para la ocasión. “Vamos a contar con grupos musicales como la Rueda Quillotana, la Big Band de la Universidad de Playa Ancha, cantautores y poetas locales, además de una concertista en guitarra del Colegio Instituto Rafael Ariztía. A su vez, nuestros estudiantes realizarán muestras folclóricas donde destacarán bailes como La Tirana y nuestra danza tradicional, la cueca”, indicó.

La docente también hizo hincapié en el esfuerzo conjunto detrás del evento, afirmando que “todo este proceso conlleva meses de trabajo y colaboración de distintos organismos públicos, privados y ONG para poder entregar una linda fiesta en torno al Día del Patrimonio Cultural”.

Uno de los hitos especiales de esta tercera versión será el reconocimiento a cuatro ciudadanos quillotanos por su valioso aporte al patrimonio inmaterial de la comuna. “También hemos generado un espacio especial para reconocer a ciudadanos quillotanos que han realizado importantes aportes al patrimonio local”, explicó Joana Molina. Entre las personas destacadas se encuentran el exdirector de la Escuela N°4, Francisco Suzarte; el exfutbolista Humberto “Chupete” Suazo, por su aporte al patrimonio deportivo; el escritor local Claudio Bavestrello y la poeta quillotana Paloma Kirchmann.

La actividad contará además con la participación de diversas instituciones y agrupaciones, entre ellas la Oficina de Turismo de Quintero, Open Hotel Quillota, Tren del Recuerdo Quillota, Sonoterapia, Restaurant Guamaní, Cámara de Turismo COA, representantes de pueblos originarios, Parque Ludiano, Biblioteca Municipal, Aula Verde del Liceo Comercial, ONG Arte y Sonido Aconcagua y artistas locales. Desde el establecimiento educacional extendieron la invitación a toda la comunidad a sumarse a esta jornada para propiciar un encuentro ciudadano y fortalecer la identidad local.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.