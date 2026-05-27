Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic se convierten en la novena dupla confirmada para Volverías con tu ex? 2

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A diez años de su polémica participación en el reality original, la actriz y el modelo cordobés regresan a la pantalla de Mega para resolver cuentas pendientes y vivir una esperada revancha.

El exitoso formato de telerrealidad de Mega, “¿Volverías con tu ex? 2”, sumó oficialmente a su novena dupla de participantes. Se trata de Yasmín Valdés (54) y Mariano Brozincevic (44), una de las parejas más intensas, apasionadas y polémicas de la televisión chilena, quienes se reencontrarán tras una década de distancia para poner a prueba los cambios que aseguran haber experimentado.

Conocida popularmente como “La Yayita de Chile”, Valdés asegura que el público y su ex se encontrarán con una mujer empoderada, muy distinta a la que conocieron en 2016. “La Yasmín celosa y llorona se quedó hace 10 años atrás, bien enterrada y sepultada”, advirtió la actriz, manifestando estar decidida a disfrutar de la experiencia sin los fantasmas del pasado.

Por su parte, Mariano, quien actualmente reside en México, también sostiene haber dejado atrás su antigua faceta de galán incorregible. “Ya no soy el mismo de antes. Hoy soy muy honesto, voy siempre con la verdad y ya no me gusta andar jugando a dos bandos”, sentenció el cordobés.

El quiebre definitivo de la relación ocurrió en el exterior, luego de que Yasmín viera el programa desde afuera y descubriera besos ocultos de Mariano con Paula Bolatti y coqueteos con Gala Caldirola que él le había negado en el encierro. “Al ver las imágenes (…) vi que él era el que coqueteaba y hablaba mal de mí. Me destrozó el alma, por eso terminé”, confesó la actriz.

Por otro lado, Mariano recuerda el fin del romance de manera distinta, apuntando contra Yasmín: “Me llamó y me dijo que era la peor basura… que yo me había colgado de su fama y que por mi culpa se truncó su carrera (…). Lamentablemente salió etiquetada como ‘la vieja loca y celosa’, me dio pena, pero ella solita se metió ahí”, disparó el modelo.

La estrategia de Valdés para esta nueva etapa es clara y busca cambiar la dinámica que vivieron en el pasado: “Quiero que se dé vuelta la tortilla… Ahora quiero ser yo la que esté libre y que él me cele”. Con esta promesa de tensión y revancha, el esperado cara a cara se tomará próximamente las pantallas de Mega.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.