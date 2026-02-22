Karen Doggenweiler sorprende en la obertura de Viña 2026, tributo a Gloria Estefan

Cargando... Cargando...

La animadora del certamen fue ovacionada tras protagonizar un baile al ritmo de “Conga”. La performance, preparada junto a la academia de Conny Azúa, marcó el inicio de la versión número 65 del festival en la Ciudad Jardín.

En el inicio de su segundo Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, la animadora Karen Doggenweiler sorprendió al público de la Quinta Vergara al participar activamente en la obertura del certamen. La comunicadora bailó una parte del icónico éxito “Conga”, como una forma de tributar a la artista cubana Gloria Estefan y a la música latina en la apertura de la versión número 65 del evento.

Cabe destacar que Gloria Estefan es el número principal de esta edición y la encargada de abrir la parrilla de artistas este domingo. El tributo coincide además con los 40 años del lanzamiento de este sencillo, perteneciente al álbum “Primitive Love” de Miami Sound Machine.

El origen de la performance

La animadora, quien ya había compartido con Estefan en los premios Billboard 2025, detalló que la idea de realizar este homenaje surgió del trabajo conjunto con la producción de Mega. “Siempre tuve ganas de hacer algún baile y más aún con este sentido, de homenajear, humildemente, a Gloria Estefan, la música latina y todo lo que es este histórico festival”, explicó Doggenweiler, destacando el apoyo de Juan Pablo González y Sebastián Hödar en la ejecución de la propuesta.

La preparación de la coreografía estuvo a cargo de la maestra Conny Azúa y su ballet. Sobre este vínculo, la conductora de “Mucho Gusto” recordó su cercanía de años con la coreógrafa: “Conozco a Conny desde chiquitita, estuve en su academia, entonces poder estar con ella, con la maestra Conny, con sus bailarines y bailarinas, ha sido espectacular”.

Desafíos sobre el escenario

A pesar de los ensayos, la comunicadora confesó que en el escenario buscaron que la energía fuera natural. “Dejamos que fluyera todo en el escenario y conectarnos con la música, con esos pasos prohibidos de ‘Conga’ que todos hemos bailado más de alguna vez”, comentó tras ser ovacionada por los asistentes en la Comuna de Viña del Mar.

Respecto a la complejidad de integrar el baile en su rol de animadora, Doggenweiler subrayó que: “Tener memoria coreográfica es un desafío, más aún cuando también tienes en tu mente una memoria en términos de todos contenidos del Festival, con todo lo que implica la noche que está comenzando, pero, claramente, vale la pena hacer todo esto, es una fiesta que merece esto y en la que nos encanta participar”.

El inicio de Viña 2026 queda así marcado por este hito, en una edición que también conmemora los 10 años de Rafael Araneda sobre el escenario de la Región de Valparaíso.

