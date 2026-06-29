Ministro Poduje inspecciona obras de Parque Barón y anuncia histórica inversión de $350 mil millones para prevención de desastres

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El titular del Minvu constató un 87% de avance en el proyecto costero de Valparaíso, proyectando su apertura para fines de año, y abordó el proceso de desalojo en la megatoma de San Antonio.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje, encabezó una visita inspectiva a las obras del nuevo Parque Barón en Valparaíso, acompañado por la alcaldesa de la comuna, Camila Nieto, el diputado Luis Fernando Sánchez, el seremi de la cartera, Marcelo Ruiz, y equipos de Serviu regional. Los trabajos en el nuevo espacio público costero presentan actualmente un 87% de avance, proyectando su apertura oficial entre noviembre y diciembre de este año.

Durante el recorrido, el secretario de Estado destacó la relevancia de la obra para la comuna puerto. “Este es un proyecto emblemático que estamos desarrollando junto a la alcaldesa Nieto, su equipo, y la Empresa Portuaria de Valparaíso. Es la inversión más importante que se ha realizado en Valparaíso en los últimos 30 años: son $20 mil millones. Vinimos a revisar los avances y las obras están dentro de lo esperado para su inauguración entre noviembre y diciembre”, señaló Poduje.

El proyecto contempla un paseo costero de casi 400 metros de extensión que permitirá recuperar el acceso público al borde del mar, además de la renovación del Muelle Barón, áreas verdes y espacios recreativos. Asimismo, el ministro manifestó el compromiso de avanzar en una segunda etapa que incluirá un edificio para deportes náuticos y la reconversión de la Bodega Simón Bolívar en un polo turístico, educativo y económico.

Al respecto, la alcaldesa Camila Nieto valoró los compromisos asumidos para el desarrollo del sector. “Estamos muy contentas porque a este parque, que hemos esperado y anhelado durante tanto tiempo, le queda muy poco. Pronto tendremos una fecha para la recepción de las obras y podremos recuperar nuestro acceso al mar”, sostuvo la jefa comunal, agregando que la Bodega Simón Bolívar es fundamental tanto para el desarrollo económico como para el resguardo patrimonial de la ciudad.

Por su parte, el diputado Luis Fernando Sánchez relevó la coordinación alcanzada entre las distintas instituciones. “Llevamos muchos años esperando que se resuelva el destino de Parque Barón. Durante este tiempo hubo distintos proyectos y controversias, pero hoy vemos unidad, acuerdo y consenso en torno a esta iniciativa, lo que constituye una excelente noticia para los porteños y para toda la región”, indicó.

En el marco de su visita a la región, el ministro Poduje también relevó una inversión de más de $350 mil millones destinada a obras urbanas y de reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Los recursos se enfocarán en la construcción de muros de contención y pavimentos para disminuir riesgos ante futuros desastres. “Vamos a realizar una inversión inédita de más de $350 mil millones solamente en muros y pavimentos, para que nuestros barrios en Viña del Mar y Quilpué queden más seguros frente a futuros desastres”, explicó el secretario de Estado.

Finalmente, respecto al desalojo de la megatoma de San Antonio, el titular del Minvu aclaró que el terreno expropiado se destinará a las familias según criterios de antigüedad, vulnerabilidad y orden de postulación. “Conversamos con familias que llevan diez años esperando, arrendando y postulando. El terreno que fue expropiado durante la administración anterior será destinado a todas las familias de acuerdo con el orden de llegada, la antigüedad y la vulnerabilidad. Las familias que están primero en la fila tendrán prioridad para acceder a una solución habitacional”, enfatizó Poduje, precisando que residir en la toma no otorgará prioridad automática en el proceso.

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