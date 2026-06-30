Seremi de Gobierno llama a aprovechar las últimas horas para activar el Cupón de Gas Licuado

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Hoy vence el plazo para completar el trámite digital y acceder al beneficio económico de 27 mil pesos para la compra de gas.

En el último día del proceso de activación del Cupón de Gas Licuado, la Seremi de Gobierno, Rosario Pérez, llamó a las personas beneficiarias a completar el trámite antes de las 23:59 horas de este lunes 30 de junio, ya que una vez finalizado no será posible acceder al beneficio.

En la Región de Valparaíso, más de 547 mil personas ya activaron el cupón, equivalente a más del 65% de los beneficiarios. Sin embargo, cerca de 280 mil personas aún no completan el proceso, por lo que podrían perder este importante apoyo económico si no realizan la activación durante esta jornada.

“Estamos en las últimas horas para activar el Cupón de Gas Licuado. Invitamos a todas las personas beneficiarias a no dejar este trámite para última hora y hacerlo antes de la medianoche de hoy, para que puedan acceder a este apoyo que el Gobierno ha dispuesto para las familias”, señaló la autoridad regional.

La activación debe realizarse en el sitio www.cupondegas.gob.cl, utilizando la ClaveÚnica. Quienes completen el trámite durante este lunes podrán acceder a un cupón de $27.000 para la compra de gas licuado, el que estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2026 en distribuidores adheridos.

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