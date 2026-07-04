Seguridad energética: SEREMI de Energía conoce en terreno la operación de Enap

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El Seremi de Energía de la Región de Valparaíso, Celso Quezada, realizó una visita técnica a la Refinería Aconcagua y al Terminal Marítimo de Quintero para supervisar los procesos de abastecimiento de combustibles.

Con el objetivo de conocer en terreno los procesos que permiten asegurar el abastecimiento de combustibles para gran parte del país, el Seremi de Energía de la Región de Valparaíso, Celso Quezada Rioseco, realizó una visita técnica a la Refinería Aconcagua de Enap en Concón y al Terminal Marítimo de Quintero, acompañado por parte de su equipo regional.

Durante la jornada, en Refinería Aconcagua, el seremi recorrió la sala de control, desde donde son monitoreados y gestionados los procesos industriales, además de la planta Coker. La visita continuó en el Muelle Asimar, en Quintero, donde observó las operaciones de la monoboya y la descarga de crudo desde el buque tanque Cabo Victoria.

El Seremi de Energía, Celso Quezada, destacó la importancia de conocer directamente las instalaciones: “Tuvimos la oportunidad de recorrer tanto la Refinería Aconcagua como el Terminal Marítimo de Quintero y conocer en detalle el proceso que permite disponer de combustibles de manera segura y continua para el país. Es una cadena operacional compleja, con altos estándares de seguridad y de una enorme responsabilidad, considerando la relevancia que tiene para la economía nacional y para el funcionamiento de distintos sectores productivos.”

Por su parte, el gerente de Refinería Aconcagua, Jorge Alméstar, valoró la instancia: “Fue muy valioso recibir al SEREMI de Energía y presentar en detalle nuestras operaciones, los proyectos que estamos desarrollando y las iniciativas que forman parte de nuestra estrategia de excelencia operacional.”

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