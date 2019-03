Sharp articula sectores de la oposición para enfrentar clima de conflicto generado por la derecha

Jefe comunal porteño sostuvo reunión con Jorge Brito, Marcelo Díaz, Víctor Torres, Ricardo Lagos Weber, Rodrigo González y representantes de la diputada Camila Rojas y Senador Juan Ignacio Latorre, quienes se sumaron a la tarea de trabajar por el desarrollo de Valparaíso.

De manera unánime, parlamentarios de la zona apoyaron la tarea impulsada por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en materia de sacar adelante el desarrollo de Valparaíso.

Los diputados Jorge Brito, Marcelo Díaz, Víctor Torres, Rodrigo González y el senador Ricardo Lagos Weber, además de representantes de la diputada Camila Rojas y Senador Juan Ignacio Latorre, apoyaron la iniciativa en una reunión que sostuvieron con el alcalde Jorge Sharp en la Casa Consistorial porteña.

El jefe comunal porteño calificó la reunión como un buen encuentro entre parlamentarios de distintos partidos políticos y de movimientos vinculados a la oposición para coordinarse frente al clima de descalificaciones, conflicto y confrontación que ha instalado la derecha en las últimas semanas en la región y en la comuna de Valparaíso.

Sharp fue enfático en señalar que “la derecha en la región son los cómplices pasivos de la corrupción”. Nos parece que aquí se ha intentado construir una cortina de humo para evitar que los temas que importan los podamos discutir como corresponde, en este sentido nos vamos a poner a trabajar en varios temas”, sostuvo el edil.

Dentro de las tareas que encabezará el alcalde Sharp se encuentra el enfrentar con propuestas y con ideas la crisis del transporte público de la región de Valparaíso, además de impulsar con fuerza una modificación profunda de la Ley de Puertos que suponga, en primer lugar, que las ciudades portuarias como Valparaíso, San Antonio y otras de la región, tengan derecho a percibir, mediante impuesto los recursos que dichos puertos generan.

Para el jefe Comunal porteño, “la región de Valparaíso, desde la llegada del Presidente Sebastián Piñera al gobierno vive una recesión económica”, por ello trabajarán generen un paquete extraordinario de inversión pública y privada, que permita reactivar la economía en Valparaíso. Para ello se estableció una instancia de trabajo permanente, legislativo y comunal que permita ir identificando los temas que le importan a la gente.

“Nosotros siempre vamos a estar abiertos a cada una de las críticas sin embargo me parece que es difícil enfrentar las críticas cuando vienen precisamente de los sectores que han sido, en los últimos años cómplices pasivos de la corrupción en la región de Valparaíso y en distintas comunas, nos parece que ese doble estándar es importante develarlo, porque lo que se está haciendo es engañando a la gente, instalando cortinas de humo respecto a temas que son transversales a la región de Valparaíso. Por tanto, nosotros queremos decir con claridad que no vamos a aceptar las críticas de aquellos que son cómplices pasivos de la corrupción en la región de Valparaíso”.

Marcelo Díaz apreció la reunión indicando que “quiero valorar esta decisión de coordinarnos para temas legislativos y comunales, porque creo que la oposición en particular articulada con el municipio podemos ser muy efectivos para encontrar la solución que Valparaíso requiere para su desarrollo, por lo tanto quiero partir valorando esa invitación que formula el alcalde, que no solamente va a ser muy bien acogida, sino muy eficaz para el beneficio de las personas. La derecha nos quiere convencer que el megadéficit de la Municipalidad de Viña del Mar es normal, que las irregularidades detectadas por Contraloría son irrelevantes y que hay una operación política a esta altura de la Contraloría, no solo de los concejales, para intentar destituir a la alcaldesa Reginato y, nos quiere convencer por otro lado que un municipio que dirigieron hasta hace 2 años es responsable de la crisis de Valparaíso, yo le quiero decir al gobierno que ese no es la estrategia, ni la forma de enfrentar los problemas que tiene la región, de lo que se trata es poner delante primero los problemas de las personas, esta es la única región que el año 2018 decreció económicamente, que técnicamente se encuentra en recesión, pero además es la segunda región más grande de Chile, que después de la Metropolitana donde viven más chilenos y chilenas, uno esperaría más proactividad, hemos hablado de un plan Valparaíso de un plan Marshall que permita dinamizar la economía de la región.

En la misma línea, el senador Ricardo Lagos Weber reflexionó acerca de los últimos acontecimientos ocurridos por estos días. “Lo que ocurrió esta semana es para meditar, un gremio de camioneros paraliza la Ruta 68, en dos oportunidades, al parecer coordinados por un parlamentario de derecha y luego de hacer ese acto ilegal, son recibidos por el Intendente de la región de Valparaíso, con la Ministra de Transportes, quien viaja de Santiago a Valparaíso para reunirse con los que se tomaron ilegalmente la carretera y con el parlamentario de derecha y lo que sacan como conclusión los cuatro instituciones, intendente, ministra, camioneros y el parlamentario de derecha, es que problemas en Valparaíso obedecen a una sola personas. Quiero decirles que eso es una falta de honestidad política muy brutal y demuestra el derrotero que ha tomado y la decisión el gobierno del Presidente Piñera, para entenderse con la oposición y hablarle a los chilenos”.

Lagos Weber agregó que “lo que esperamos y ese es el objetivo de esta reunión, es sumar fuerzas y decirle al gobierno que tenemos toda la disposición para trabajar por Valparaíso como región, como comuna, pero me habría gustado ver la misma fuerza y paralizaciones para hacerse cargo ante el desparpajo que ha ocurrido en la Municipalidad de Viña del Mar.

Por su parte, Rodrigo González concordó en que “se necesita de verdad diálogo, el gobierno no quiere dialogar por una nueva ley de los medidores y así lo hemos planteado en el Congreso, tampoco quiere dialogar sobre una nueva Ley de Puerto, tampoco quiere dialogar sobre descentralización e instalar impuestos regionales o hacer una ley de rentas regionales, y en general lo que hoy día se está buscando es generar un clima de confrontación que no compartimos y que en el caso de la región requiere otra cosa, requiere que nos sentemos a la mesa, requiere el desarrollo regional, que el gobierno asuma iniciativa y tome el liderazgo que no ha tenido para sentarse a la mesa, en relación al tema portuario, del agua, con la inversión regional como se planteó aquí de verdad con la oposición. Nosotros estamos dispuestos, por lo tanto, más concordia menos confrontación, menos buscar temas que son laterales y que son efectistas y que son puramente mediáticos y buscar soluciones para encontrar caminos de solución a los problemas de la gente.

Asimismo, el diputado Jorge Brito sostuvo que “es muy importante conversar, pensar a futuro y hacer un llamado al gobierno a que replanteé su estrategia. Desde que asumió el Presidente Sebastián Piñera la región de Valparaíso está pagando las consecuencias. En San Antonio grandes empresas cierran, la economía a nivel regional es la única que decrece, en Quintero Puchunchavi las comunidades paga las consecuencias de un gobierno que no dialoga y nosotros queremos acá poner en el centro a las personas y queremos menos montajes, menos cortes de la Ruta 68, más proyectos y más dialogo. Acá la oposición es clara, podemos tener diferencias partidarias con el gobiernos, pero primero está la gente y para eso ponerse a conversar y a trabajar en proyectos concretos. Queremos menos montajes, menos ataques, menos cortes de la Ruta 68 y más proyectos, Ley de Puertos, más seguridad ciudadana para salir adelante.

Por último, el diputado Victor Torres agradeció la reunión, pues considera que es importante la coordinación entre las autoridades por el bien del ciudadano. “Yo comparto que este libreto que hemos visto en los últimos días, está imponiendo el gobierno, es muy antiguo, está premeditado y es absolutamente reprochable y lo es porque si efectivamente existiera interés genuino por tratar de resolver los problemas que tiene la región de Valparaíso, debiera ser otra la modalidad en que el gobierno debiera convocar a la oposición para que todos en conjunto pudiéramos trabajar en resolver este tema. Sin embargo a tomado la definición de agredir e intentar individualizar en un solo alcalde los problemas y la ineptitud que ha tenido tanto el gobierno en su versión central como regional, para intentar resolver los problemas”.