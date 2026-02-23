Gloria Estefan deslumbra y enciende la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026

Cargando... Cargando...

En una brillante presentación, Gloria Estefan abrió la 65ª edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, ofreciendo una actuación vibrante y emotiva que marcó el inicio de uno de los eventos musicales más importantes de América Latina.

La cantante cubano-estadounidense subió al histórico escenario de la Quinta Vergara ante un público expectante y entregado, repasando un repertorio lleno de clásicos que hicieron bailar y cantar a toda la audiencia. Con temas como “Oye Mi Canto”, “Rhythm Is Gonna Get You”, “Mi Tierra” y “Con los años que me quedan”, Estefan demostró su vigencia y energía inigualable, pese al paso de los años.

Un momento especial de su actuación y que encandiló a la audiencia, fue cuando la artista recordó las canciones del repertorio de su primera visita al Festival en el año 1983. “Me enamoré otra vez” y otros tantos éxitos evocaron a la Miami Sound Machine, con la cual arrasó a comienzos de los 80.

La presentación no solo fue un recorrido musical, sino también un momento cargado de emoción. La artista dedicó “Cuba Libre” a su país natal, en medio de una reflexión sobre la situación de Cuba, antes de invitar al animador José Antonio Neme a subir al escenario y bailar junto a ella, un momento que generó gran repercusión entre los asistentes y en redes sociales.

El público de la Quinta Vergara respondió con ovaciones sostenidas y entrega total, premiando a Estefan con las Gaviotas de Plata y de Oro, los máximos galardones que otorga el “Monstruo” del festival. En un gesto emotivo, su esposo y reconocido productor Emilio Estefan, subió al escenario, la acompañó tocando las congas en uno de los momentos más festivos de la noche, para luego entregarle la Gaviota de Oro.

Con esta presentación, Gloria Estefan reafirmó su estatus como icono de la música latina y marcó un momento histórico en el inicio de Viña del Mar 2026, dando paso a una semana llena de grandes artistas y momentos inolvidables por venir.

En el rating, Mega se impuso con 1777989 y un peak de 1861129 personas por minuto, superando a su más cercano competidor, Chilevisión, que marcó 792613 ppm en el horario comprendido entre las 22:15 y las 23:47 hrs.

