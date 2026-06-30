Tres pacientes del Hospital Dr. Gustavo Fricke recuperan sus vidas gracias a trasplantes renales

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Los beneficiados se encuentran en buenas condiciones de salud y forman parte de los seis trasplantes renales realizados en el establecimiento viñamarino en lo que va de 2026.

Pablo Ramírez tiene 60 años, es viñamarino y hace ocho que su vida cambió de forma drástica. Pasó de conducir un camión a dializarse tres veces por semana debido a que uno de sus riñones falló de manera definitiva. Desde entonces, su rutina y la de su familia se adaptaron a una alimentación diferente y a constantes visitas al Hospital Dr. Gustavo Fricke. Sin embargo, hace unos meses, la noticia de un donante llegó, un hito que Pablo califica hoy, ya de alta, como un milagro.

“Salió todo bastante bien, y para mí y mi familia es un milagro, de verdad, la atención aquí ha sido increíble desde el día uno, nada que decir. Tanto el personal médico, los enfermeros, tens, auxiliares, personal de aseo y mi nefróloga que me lo decretó y me dijo: – tú vas a ser trasplantado”, relató con emoción.

Con lágrimas en los ojos, recordó el momento exacto en que recibió la llamada que puso fin a una compleja etapa: “Venía saliendo de diálisis, me tocaba los martes, jueves y sábado, estaba conectado cuando una funcionaria me dice al teléfono: – Pablo te tengo una noticia, tienes que venirte urgente porque te tengo un riñón, llegó un riñón. Y cuando tomé conciencia no aguantaba el llorar. Yo era camionero y trabajé muchos años y cuando me llegó esta enfermedad a mí me cortó las manos, porque mi vida cambió porque dependía de una máquina, lo que cambió a mi familia. Mis hijos tuvieron que preocuparse más por mí, mi esposa tuvo que mejorar el tema de las comidas”.

Una historia de superación similar es la de Florentina León, quien con pocos días de diferencia se despidió del Hospital Dr. Gustavo Fricke para retornar a su hogar en La Ligua con un nuevo riñón. “Llevaba 5 años en diálisis esperando trasplante y al fin me llamaron y yo feliz. La recuperación cuesta, pero con paciencia y fe, se puede. Aquí me atendieron super bien”, manifestó.

En la misma sala, su compañero de pieza, Felipe Vergara, también comparte la alegría de comenzar una nueva etapa. A sus 25 años necesitó un riñón y hoy, a los 36, lo recibe con profunda gratitud para concretar sus proyectos de vida, retomar los estudios y volver a practicar deporte. “Hace 11 años que estoy en diálisis y gracias a dios me salió la oportunidad de trasplantarme y feliz, me cambió la vida y ojalá que me dure harto el riñoncito. Feliz, porque ahora se me abre el mundo, el mundo laboral y disfrutar un poco la vida, soy joven”, expresó.

Katherin Campos, enfermera coordinadora de Trasplante Renal del establecimiento de salud viñamarino, explicó el profundo impacto que tiene esta intervención en la autonomía de las personas: “El trasplante renal en estos pacientes es tan importante y en todos los que están esperando un riñón, porque cambia completamente su vida, los hace volver a tener rutinas tan cotidianas que para uno son simples y que ellos no podían hacer. Felipe es uno de los pacientes jóvenes que teníamos y va a poder volver a hacer deporte, volver a estudiar. Florentina también ya estaba esperando hace mucho rato hasta que llegó un donante. Nos queda solo agradecer a las familias que en un acto de amor nos regalan esta nueva vida para los pacientes”.

Finalmente, la subdirectora médica del hospital, Dra. Tatiana Aldunate, destacó el valor de estos procedimientos para la institución: “Estas historias nos llenan como establecimiento de salud, porque nuestro objetivo está puesto en mejorar la calidad de vida de estos pacientes que hoy son 3 de los 6 trasplantados renales que llevamos este 2026. Y estamos muy orgullosos de eso, de nuestro programa de trasplante renal que se reactivó el 2017 y que ha continuado de manera ininterrumpida hasta ahora”.

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