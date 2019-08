Raúl Salvestrini presenta exposición “Travesía” en la Sala Viña del Mar

Obras de mediano y gran formato de los últimos dos años de producción conforman la muestra “Travesía” del pintor y artista gráfico Raúl Salvestrini de la Lastra (1977) que se presentará hasta el 17 de septiembre con entrada gratuita en la Sala Viña del Mar, avda. Arlegui 683.

Cerca de 50 obras inéditas, realizadas exclusivamente para esta exhibición abordan la idea del recorrido vital, los procesos de transformación y desprendimiento.

“La muestra tiene que ver con el viaje personal y grupal en el que estamos todos insertos, en el transcurso de la vida. Hay una analogía a las migraciones, a las balsas y en lo íntimo tiene que ver con el cuerpo humano, mi balsa es mi cuerpo y todos tenemos una y estamos en este viaje por este torrente que es la vida y no tiene pausa. Invito a esa reflexión y no tengo una respuesta, no sé qué vendrá después”, señala Raúl Salvestrini.

Hace dos años reside en Viña del Mar y se dedica todos los días a dibujar, pero al enfrentar la tela en blanco no usa bosquejos previos, más bien realiza trazados en tinta china con pincel y eso lo rellena con colores, veladuras, pastas, pintura acrílica y tinta china.

Salvestrini Vivió en Roma y en Madrid ciudades en las que se interiorizó con otros temas, enfrentarse a su propio trabajo y desarrollar nuevas técnicas. Regresó a Chile en el 2008 y residió en Santiago para luego llegar hasta la Ciudad Jardín.

La imagen de la balsa que corre sobre el río, sin detención ni retroceso, para desembocar en el más oscuro e insondable de los mares, se repite atávicamente en las telas de la muestra, aludiendo a una batalla épica del hombre contra el tiempo y su destino, donde los ángeles y las esperanzas caen como Ícaros de desencajados sobre el suelo.

Esta barca es representada también por el cuerpo humano, como el mascarón y contenedor de un interior incandescente que quiere trascender al tiempo y no quiere sucumbir ante el olvido y lo desconocido.

Las obras de Raúl Salvestrini se han presentado en exposiciones en Valparaíso y colectivas en el Centro Cultural Montecarmelo, en Feriarte Vitacura, en la Apech y en la boutique Eserre, en Santiago, como también en el V Salón Sur Nacional de Arte, en Concepción.

La exposición “Travesía” es organizada por la Corporación Cultural de Viña del Mar y permanecerá abierta hasta el 17 de septiembre en la Sala Viña del Mar (calle Arlegui 683) y puede ser visitada de lunes a sábado entre las 10 y 20 horas en horario continuo y entrada gratuita.