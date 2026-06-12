Consejo Regional de Capacitación define lineamientos de formación laboral en Valparaíso, con foco en empleo femenino y juvenil

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El Consejo Regional de Capacitación de Valparaíso realizó su primera sesión del año, estableciendo prioridades para la formación laboral con énfasis en mujeres y jóvenes.

La primera sesión del Consejo Regional de Capacitación de Valparaíso se llevó a cabo con el objetivo de definir las prioridades en materia de capacitación laboral para los trabajadores de la región, a través de programas ejecutados por SENCE. La instancia, presidida por el Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, busca alinear la formación con la Estrategia Regional de Desarrollo y abordar las necesidades actuales de empleabilidad.

Entre los principales acuerdos, se destaca la necesidad de capacitar para la empleabilidad y formalización, considerar la perspectiva territorial en las decisiones de capacitación y poner un foco especial en el empleo femenino y juvenil. El Gobernador Mundaca enfatizó la relevancia del Consejo en el proceso de descentralización, permitiendo definir formaciones que atiendan las particularidades de la región, como la economía plateada y la economía azul, así como la demanda de formación de guardias de seguridad.

El director (s) de SENCE, Jaime Santander, detalló que las decisiones del Consejo deben tener un sustento técnico y de datos, y anunció que para el próximo año se cuenta con un presupuesto de 508 millones de pesos para la implementación de planes formativos. La meta es definir estos planes antes del 17 de julio para iniciar licitaciones y que los cursos comiencen a la brevedad.

Violeta Flores, Vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género CUT Provincial Valparaíso, valoró la sesión por permitir conocer la Estrategia Regional y su conexión con las necesidades de empleo y capacitación, especialmente ante el alza del desempleo, el envejecimiento de la población y la necesidad de reconversión laboral.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.