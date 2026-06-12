Zapallar intensificará controles a menores y fiscalizará locales nocturnos en vacaciones de invierno

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El municipio implementará un plan especial de seguridad que incluye rondas de impacto, patrullajes preventivos y operativos conjuntos con fuerzas policiales y la Armada.

La Municipalidad de Zapallar anunció un reforzamiento de los controles a menores de edad que circulen por la vía pública después de la medianoche, además de un plan especial de fiscalización a locales nocturnos, en el marco del despliegue de seguridad que se implementará durante las vacaciones de invierno.

La estrategia contempla ronda impacto, patrullajes preventivos, controles vehiculares y operativos conjuntos con Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Armada, con especial atención en sectores de mayor concurrencia y actividad nocturna.

El alcalde Gustavo Alessandri sostuvo que el objetivo de la ordenanza de menores es resguardar a los jóvenes y fortalecer el rol de los padres en su cuidado. En ese sentido señalo que “quiero ser muy claro en que esta ordenanza no es una caza de brujas contra los jóvenes. Lo que busca es poner en el centro la responsabilidad que tienen los padres respecto de la seguridad de sus hijos. Cuando vemos a un menor circulando solo de madrugada, nuestra preocupación es saber si está protegido y si sus padres saben dónde se encuentra y en qué condiciones”, afirmó.

La autoridad agregó que el enfoque municipal prioriza la prevención por sobre la sanción. “Nuestra primera labor es educativa. Queremos generar conciencia y promover una cultura de cuidado. Sin embargo, cuando existe un incumplimiento reiterado, también debemos aplicar las herramientas que nos entrega la normativa para proteger a nuestros niños y adolescentes”, señaló.

Junto con ello, el municipio informó que durante el receso escolar se intensificarán las fiscalizaciones a locales nocturnos para verificar el cumplimiento de horarios de funcionamiento, condiciones de seguridad, patentes y demás exigencias establecidas por la legislación y las ordenanzas comunales.

El director de Seguridad Pública, Max Jiménez, por su parte, explicó que el plan responde a una instrucción de coordinación integral entre los distintos equipos municipales y las instituciones encargadas del orden público. En ese marco, Jiménez señaló que “la instrucción del alcalde ha sido clara en cuanto a trabajar coordinadamente para entregar el mejor servicio posible a la comunidad. Por eso reforzaremos las fiscalizaciones, patrullajes y rondas impacto junto a Carabineros, PDI y Armada, avanzando hacia una política de tolerancia cero frente a las incivilidades, las actuaciones fuera de norma y las faltas a las ordenanzas municipales”, indicó.

Respecto del foco que tendrán puesto en el funcionamiento de los establecimientos nocturnos, advirtió que “queremos que la actividad comercial se desarrolle con normalidad, pero dentro de las reglas. Por eso fiscalizaremos el cumplimiento de toda la normativa vigente, porque entendemos que la seguridad y la buena convivencia también dependen del compromiso de quienes desarrollan actividades económicas en la comuna”, concluyó.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.