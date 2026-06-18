Sercotec abre fondo de $2.520 millones para impulsar el desarrollo de las ferias libres en el país

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El programa otorga financiamiento de hasta $30 millones para que organizaciones de feriantes realicen inversiones en digitalización, seguridad, infraestructura y otras acciones que permitan fortalecer su operación.

Con miras a fortalecer la asociatividad, comercialización e innovación de las ferias libres, el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, anunció la apertura de un fondo concursable por más de $2.520 millones destinado a impulsar este importante sector económico del país, que genera cerca de 400 mil puestos de trabajo a nivel nacional.

Se trata del programa Desarrollo de Ferias Libres, iniciativa que otorgará financiamiento para que 113 ferias puedan invertir en su fortalecimiento integral, mejorando su competitividad, formalización y resiliencia, en beneficio de sus locatarios y los clientes que los visitan. El monto al que podrá acceder cada feria se encontrará sujeto a la cantidad de puestos que la componen y las características modernizadoras que incluyan en su plan de desarrollo, pudiendo alcanzar un máximo de financiamiento de hasta $30 millones por cada feria beneficiaria.

El lanzamiento de la convocatoria nacional fue encabezado por el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, quien junto al gerente general de Sercotec, Henry Azurmendi, visitaron una feria libre instalada de forma especial en el Paseo Bulnes de Santiago, frente al Palacio de La Moneda.

En la instancia, el biministro Daniel Mas, destacó la importancia de las ferias libres para la economía del país, ya que “las ferias son un lugar donde se da mucho empleo. Entre 300-400 mil empleos se generan en las miles de ferias que hay a lo largo de Chile”. Junto con esto, destacó que, además “es un punto relevante que une la producción de la agricultura con la mesa y da empleos formales a un montón de gente. Por eso, estoy muy contento de estar en esta ceremonia donde vamos a lanzar un concurso para apoyar a las ferias libres con hasta $30 millones para beneficiar a 113 concursantes”.

El gerente general de Sercotec, Henry Azurmendi, relevó que “en total son más de $2.500 millones los que pone el Estado de Chile a beneficio de las ferias libres en todo el país. Este fondo les permite avanzar en infraestructura, en capacitación, en generar nuevas habilidades para desarrollar su negocio. Este instrumento es un reconocimiento a las ferias libres, un sector con un importante rol en la generación de empleos en el país. Por ello invitamos a todas las organizaciones de ferias libres del país a que postulen en esa convocatoria, porque si a las ferias les va bien, a Chile le va bien”.

Durante 2025, la Sociedad Multicomercial Belloto Limitada, se adjudicó el fondo Desarrollo de Ferias Libres, una inversión total de $32 millones de pesos que destinó al cambio de techumbre, instalación de luminarias led y a renovar lavaderos, muros y pisos del sector pescadería. “Nuevas instalaciones que, junto con entregar un espacio mejorado a los clientes frecuentes de la feria, entrega mejores condiciones de trabajo para sus cerca de cien locatarios”, destacó el director regional de Sercotec, John Reid.

Para seguir en la misma senda este 2026, agregó la autoridad, “a nivel regional hemos destinado más de 260 millones de pesos en inversión para beneficiar a 12 ferias libres, las que podrán fortalecer su capacidad de gestión empresarial, asociatividad y cohesión interna. Un financiamiento que se entrega por tramos, dependiendo de la cantidad de puestos que la compongan y que ofrece, además, un adicional por incorporar prácticas innovadoras y sustentables”.

El seremi de Economía, Cristian Mella, valoró los avances alcanzados por la Sociedad Multicomercial El Belloto en el marco de un fondo que “este 2026 entrega hasta 30 millones de pesos y que podrán ser fundamentales para el desarrollo y adquisición de activos, para habilitar infraestructura y, por cierto, para acciones de marketing de cualquier feria de la región”.

“Estamos haciendo que las ferias crezcan”, agregó la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti. La jefa comunal indicó que “en particular tenemos desafíos muy importantes acá en El Belloto. Es la feria más importante de la Región de Valparaíso, recibe 22 mil personas todos los sábados y entre 15 a 17 mil los días miércoles. Queremos transformarla en un polo turístico, reestructurarla y para eso nos tenemos que tomar de la mano en una alianza estratégica”.

Finalmente, Carmen Núñez, representante legal de la Sociedad Multicomercial El Belloto, junto con agradecer la inyección de recursos por parte del fondo Sercotec, “ya que hemos avanzado y hecho muchas cosas que no teníamos la posibilidad económica de ejecutar”, invitó a postular, reconociendo que, “a veces se pone difícil, pero no es imposible”.

Con el fondo, las ferias libres podrán realizar inversiones en activos, capacitaciones, capital de trabajo, acciones de marketing, exposiciones y eventos sectoriales, entre otros ítems que fortalezcan su capacidad de gestión asociativa. Además, las organizaciones postulantes podrán incorporar acciones de modernización en materia de sustentabilidad, eficiencia energética, digitalización, seguridad, accesibilidad y mejora de la oferta comercial. Se puede postular hasta el miércoles 15 de julio en www.sercotec.cl.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.